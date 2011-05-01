Литвин називає "харківські угоди" вимушеним кроком

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН наголошує, що підписання "харківських угод" було вимушеним кроком.

Про це він заявив в інтерв`ю 5-му каналу, показаному в ефірі в неділю.

"Рішення щодо ратифікації харківських угод про продовження оренди Росією українських баз для Чорноморського флоту на 25 років - це було вимушене рішення. У нас іншого виходу не було", - сказав В.ЛИТВИН.

Він пояснив це тим, що на кінець 2010 року не було бюджету, потрібно було виплатити відповідні кошти ветеранам перед 9 травням - десь 1,5 млрд. грн. "Бюджету немає і коштів немає. І якщо іти за тою формулою ціни на газ, яка пропонувалася треба було зупинити всю промисловість в країні. Усе це змусило Україну прийняти, я маю на увазі керівництво, відповідне рішення", - сказав спікер.

Голова ВР розкритикував ті політичні сили, які нині виступають за денонсацію відповідних угод. "Нашим політикам, нашим патріотам всім треба було таку р`яність демонструвати коли були підписані угоди щодо співпраці у газовій сфері, коли ми отримали газ по 450 дол. за тис.куб", - сказав він. Крім того, додав В.ЛИТВИН, треба було виходити на вулиці з маніфестаціями, коли у 2005 році, уряд за підтримки Президента в односторонньому порядку розірвали угоду, якою передбачалося, що Україна отримуватиме російський газ за ціною 50 дол. за тис.куб до 2010 року.