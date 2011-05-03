Тарасюк: Литвин не поїхав до Брюсселя через форс-мажор

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК заявляє, що голова ВР Володимир ЛИТВИН не поїхав на установче засідання Парламентської асамблеї EURONEST (ЄС – країни-учасниці “Східного партнерства”) через операцію на коліні.

Про це Б.ТАРАСЮК повідомив власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Мені, як людині, яка поклала багато часу, сил та енергії на започаткування діяльності EURONEST, хотілося б, щоб був наш спікер. Але є обставини, які називаються у праві “форс-мажор”. Так от, у даному випадку йдеться про те, що Володимиру Михайловичу зробили операцію на коліні, і я думаю, що тут ні в кого не викликає сумніву, що це форс-мажор”, - сказав Б.ТАРАСЮК.

Водночас, він не уточнив, чому до Брюсселя також не приїхав жоден із заступників голови ВР.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбудеться установче засідання Парламентської асамблеї EURONEST.

У засіданні візьмуть участь Президент Європарламенту Єжи БУЗЕК, Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН, представники керівництва парламентів Азербайджану, Вірменії, Грузії та Молдови. Українську делегацію очолив Б.ТАРАСЮК, який і підпише від імені парламенту України Акт про заснування Асамблеї.