Янукович дав орден митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону
14:50, 03 травня 2011Політика
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Підписано указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня митрополита Донецького і Маріупольського Української православної церкви ІЛАРІОНА (Романа ШУКАЛА).
Як повідомляє прес-служба Президента, митрополита нагороджено за вагомий особистий внесок в утвердження ідеалів гуманізму і милосердя в суспільстві, багаторічну подвижницьку діяльність.
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