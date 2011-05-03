Янукович дав орден митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про нагородження орденом "За заслуги" I ступеня митрополита Донецького і Маріупольського Української православної церкви ІЛАРІОНА (Романа ШУКАЛА).

Як повідомляє прес-служба Президента, митрополита нагороджено за вагомий особистий внесок в утвердження ідеалів гуманізму і милосердя в суспільстві, багаторічну подвижницьку діяльність.