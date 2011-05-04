Гроші від продажу Укртелекому нардеп хоче пустити на похорони вкладників Ощадбанку

Народний депутат України Олег ЛЯШКО пропонує виділити частину коштів від приватизації на організацію ритуальних заходів померлих українців за рахунок неоплачених їм проіндексованих вкладів в установи радянського «Ощадбанку» і «Укрдержстраху».

Про це йдеться в проекті закону №8456 від 29 квітня 2011 року, текст якого розміщений на офіційному сайті парламенту.

Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до держбюджету на 2011 рік. Зокрема пропонується виділити не менше 500 млн. грн. із коштів, залучених до бюджету шляхом приватизації цього року, на покриття державою своїх зобов`язань перед вкладниками.

«Реалізація положень цього закону, в разі його ухвалення, не потребує додаткових витрат з держбюджету, в який уже мають надійти 10 млрд. 575,1 млн. грн. одержаних Фондом держмайна за продаж 11 березня 2011 року 92,79% держпакета акцій ТОВ «Укртелеком», який створювався за рахунок, зокрема, і коштів нинішніх громадян України, що мали вклади в установах Ощадного банку СРСР і\ або страхові внески в колишньому Укрдержстраху», - наголошується в пояснювальній записці до законопроекту.

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових внесків, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР - визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Відповідно до ст. 6 вказаного закону компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно в грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, компенсація знецінених вкладів радянського Ощадбанку буде відновлена в разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті. Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на заходи щодо поступової компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в установи «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не передбачені.