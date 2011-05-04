Нардеп думає, що Тимошенко затягує встановлення істини в її справі

Заяви лідера ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко про намір звертатися до міжнародних інстанцій з приводу нібито порушення її конституційних прав Генеральною прокуратурою України є нічим іншим, як піаром та намаганням максимально затягнути справу щодо газових угод 2009 року, у якій її звинувачує Генпрокуратура. Таку думку агентству "Українські національні новини" висловив народний депутат України від Партії регіонів Володимир Олійник.

"Будь-яку інформацію, що її поширює Юлія Тимошенко чи її прес-служба, треба ретельно перевіряти, бо є численні випадки, коли вони залишалися голослівними і не підтвердженими жодними фактами, а суспільство свідомо вводилося в оману", - сказав він.

При цьому Олійник навів кілька прикладів, у тому числі, коли свого часу ВО "Батьківщина" було поширено "завідомо неправдиву інформацію про нібито намір слідчих Генпрокуратури України допитати російського прем‘єра Володимира Путіна у справі газових угод 2009 року".

"Генпрокуратура спростувала цю інформацію, бо за нормами міжнародного права не має права допитувати посадових осіб інших країн, як наразі й не має підстав для висунення претензій до Путіна", - зазначив депутат.

Коментуючи слова Тимошенко про те, що їй відмовлено залучати народного депутата Сергія Власенка як захисника у справі газових угод, Олійник сказав, що спочатку має бути офіційна відповідь Генпрокуратури щодо клопотання про адвоката. "Треба чітко почути позицію Генеральної прокуратури – у чому полягає клопотання про залучення депутата Власенка як захисника, в якому статусі, бо згідно із Законом "Про адвокатуру", він, будучи народним депутатом, не може виступати адвокатом у процесі", - наголосив В.Олійник.

Він зазначив, "якби була аргументована відповідь прокуратури, ми б побачили, у чому була суть звернення".

За його словами, говорити про відмову Генпрокуратури можна тільки після того, як буде відомо про суть клопотання Ю.Тимошенко та про рішення щодо нього Генеральної прокуратури. Це рішення, зазначив політик, у разі, якщо воно не влаштовує подавача клопотання, має бути оскаржене у суді або прокурором, який очолює нагляд законності.

"Без проходження цієї процедури не можна звертатися до міжнародних інстанцій. Підстави до них звертатися можуть виникнути лише, коли буде вичерпано всі процедури національного законодавства", - сказав Олійник, зазначивши, що "жодна міжнародна судова інстанція не прийме справу без проходження процедури, передбаченої національним законодавством".

На думку політика, дії Тимошенко свідчать про одне – "максимально намагатися загальмувати передачу справи до суду, де буде винесено справедливий вирок не на її користь і вона про це знає".

"У правого є один інтерес – якнайшвидше піти до суду і встановити істину", - сказав Олійник. Тому він переконаний, що сьогоднішня заява є не що інше, як спроба не допустити, щоб суспільство дізналося, що національні інтереси України не були захищені, а діяли на користь Росії.

Нагадаємо, лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко сказала про намір звертатися до міжнародних інстанцій з приводу порушення її конституційних прав Генеральною прокуратурою України.