Томенко помітив у Табачника «психопатичні реакції»

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО наполягає на необхідності дотримання норм законодавства при встановленні Міністерством освіти вартості платних послуг для студентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі заступника голови Верховної Ради, таким чином М.ТОМЕНКО відреагував на заяву міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, у якій той спростував інформацію про вимогу до вищих навчальних закладів перераховувати кошти приватному підприємству.

"Психопатична чи соціопатична реакція міністра на критику, яка стала нормою його спілкування із суспільством та опонентами, не звільняє від відповідальності перед законом", - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер нагадав, що нещодавно Д.ТАБАЧНИК продемонстрував подібну реакцію, назвавши "маніяками" усіх, хто добивається його звільнення.

М.ТОМЕНКО вкотре звернув увагу на те, що передані прем`єр-міністру Миколі АЗАРОВУ документи прямо свідчать про обов’язковий характер оплати ректорами 30 тисяч гривень щорічно на утримання інформаційного сайту приватної структури. "Не бачу принципової різниці з точки зору порушення закону, якщо це, як каже міністр, державне підприємство і ще "хтось", - додав він.

"Якщо не зупинити прагнення міністерства заробляти гроші на ректорах, студентах, школярах та їхніх батьках, це може призвести до непередбачуваних наслідків", - підкреслив віце-спікер, запевнивши, що і надалі оперативно реагуватиме на звернення освітян стосовно недопущення незаконних дій міністра та його "прагматичної команди".

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що має досвід подібної роботи у відношенні до мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його "молодої команди".

Віце-спікер також спростував звинувачення Д.ТАБАЧНИКА у тому, що під час його роботи в уряді було закрито найбільшу кількість шкіл. "Очевидно, статистику про закриття шкіл у часи першого прем’єрства Юлії ТИМОШЕНКО та мого віце-прем’єрства готував той самий чиновник, який готував так званий липовий рейтинг вищих навчальних закладів, оприлюднений Міністерством освіти місяць тому", - зазначив він.

За словами М.ТОМЕНКА, ініціатива Д.ТАБАЧНИКА закрити "більше 10% шкіл в Україні (а це більше 2 тисяч шкіл) не йде у порівняння з кількістю закритих шкіл при жодному з міністрів та перевищує кількість закритих шкіл в Україні за період 20-річчя Незалежності".

Як повідомляв УНІАН, за даними організації "Свідомо", Міносвіти розіслало в українські виші листи з вимогою оплатити послуги сайту osvita.com для створення "Єдиного освітнього інформаційного вікна".

Зокрема, ректорам надійшла вимога від Міносвіти підписати договір з ТОВ "Імперія інфо" - власницею сайту www.osvita.com

Після цього М.ТОМЕНКО направив звернення прем’єр-міністру М.АЗАРОВУ з проханням розібратися у ситуації, яка склалася з примусовим платним розміщенням інформації про вищі навчальні заклади України на сайті, який керівникам вишів у наказовому порядку запропонувало Міністерство освіти.

У своєму зверненні віце-спікер наголосив, що ситуація виглядає як чергова фінансова афера Міністерства освіти, адже, як ідеться у повідомленнях ЗМІ, за розміщення інформації про навчальний заклад на згаданому сайті його власники просять з ректорів по 7,5 тис. грн. за квартал, що становить 30 тис. грн. на рік.

Міністр освіти Д.ТАБАЧНИК назвав ці повідомлення "брехнею". "Це брехня, це чергова неправда", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він нагадав, що 3 грудня минулого року було створено "Єдине інформаційне вікно освіти", і в Міністерства освіти дійсно не вистачає коштів для того, щоб створити потужний інформаційний ресурс. "Тому було прийнято рішення зробити там засновником державне підприємство і ще когось", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, це підприємство звернулося до вишів із пропозицією співпрацювати. Зокрема, розміщувати свої правила прийому, рекламу тощо. «А Микола ТОМЕНКО, хочу сказати, хай б’ється головою об стіну – по-перше. По-друге - хай перевіряє факти, а по-третє - вибачиться перед українським народом, чому коли він був віце-прем’єром, закрилась найбільша кількість середніх шкіл», - сказав Д.ТАБАЧНИК.