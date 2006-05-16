Суд у справі Гонгадзе призупинено ”з особистих причин”

Сьогодні під час чергового судового засідання колегії суддів Апеляційного суду міста Києва увечері судом було прийнято рішення оголосити перерву до 25 травня через те, що один із захисників обвинувачених у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе іде у відпустку.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було оголошено головуючою у судовому процесі суддею Іриною ГРИГОР’ЄВОЮ.

За словами адвоката удови Г.Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентини ТЕЛИЧЕНКО, клопотання з цього приводу (щодо відпустки) адвокат мотивував «особистими мотивами».

Крім того, В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що під час судового засідання, яке відбувалося у закритому режимі, представники як потерпілої, так і звинуваченої сторін заслухали з боку суду висновок державного експерта МВС України щодо наявності в матеріалах справи про вбивство Г.Гонгадзе державної таємниці.

При цьому, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, який час знадобилося суду для зачитування цього висновку, В.ТЕЛИЧЕНКО відповіла «5-7 хвилин». Після цього, за її словами, суд продовжив допит підсудного у справі О.ПОПОВИЧА.,

Втім, через те, що у судовому засіданні оголошено перерву до 11.00 25 травня, допит цієї людини буде продовжено у вказаний строк.

Нагадаємо, що 9 січня 2006 року Апеляційний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста.