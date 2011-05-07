Глава ХАМАС засудив вбивство бен Ладена

Керівник палестинського ісламістського угруповання ХАМАС Халед Мешааль засудив як неправове вбивство лідера "Аль-Каїди" Усами бен Ладена.

"Хоча ми засуджуємо методи "Аль-Каїди", особливо дії, спрямовані проти мирних громадян, ми заперечуємо проти того, щоб Сполучені Штати або ще хто-небудь вдавався до позасудових страт", - цитує його спеціальну заяву Бі-бі-сі.

Він також засудив "пролиття арабської і мусульманської крові і наругу над людською гідністю", які стали результатом вбивства бен Ладена і його поховання в морі.