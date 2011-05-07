Одеський облКВУ створив інтернет-ресурс

6 травня Одеська обласна організація Комітету виборців України презентувала інтернет-ресурс «Твій місцевий депутат», де розміщено базу даних про депутатів місцевих рад і за допомогою якого будь-який виборець може звернутися з питаннями і пропозиціями до своїх обранців.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник аналітичного відділу КВУ Ярослав КАТОЛИК висловив сподівання, що сайт стане важливим «інформаційно-комунікативним майданчиком для депутатів місцевих рад і активних представників територіальної громади Одеської області».

За його словами, «зареєстровані користувачі зможуть не лише обмінюватися на його сторінках думками з актуальних проблем життя області або окремих міст і районів, а й давати свої оцінки діяльності членам представницьких органів влади, зокрема оцінювати виконання депутатами своїх передвиборних зобов`язань перед виборцями».

Втім, відзначив голова облКВУ Анатолій БОЙКО, повідомлення і відгуки відвідувачів сайту перед публікацією проходитимуть певну модерацію з метою виключення ненормативної лексики і грубих немотивованих образ. «Хоча здорову коректну критику, - підкреслив він, - особливо підкріплену фактами, адміністрація сайту підтримуватиме».

На інтернет-ресурсі розміщено велику інформаційну базу про депутатів різних рівнів, яка постійно поповнюватиметься новими відомостями – як з відкритих джерел, так і за допомогою інформації, що надсилається самими депутатами.

«Хоча деякі з них, - акцентував А.БОЙКО, - не відповіли на відповідні запити КВУ. Сподіваємося на тіснішу співпрацю надалі, коли сайт стане популярним, і депутати, а також потенційні кандидати у члени місцевих рад зможуть виступати зі своїми звітами, заявами і креативними ідеями на сторінках сайту під рубрикою «Трибуна депутата».

При цьому лідер облКВУ висловив занепокоєння тим, що виконкоми місцевих рад під надуманими приводами скорочують штати співробітників відділів ведення Державного реєстру виборців. Наприклад, в Ізмаїлі з п`яти співробітників двох вже скоротили – одного ледь вдалося відстояти. «Це навряд чи сприятиме прозорості майбутніх виборів», - відзначив він.

За його словами, насторожує і той факт, що юридичний відділ Одеської облради заблокував низку поправок експертів облКВУ до регламенту обласної ради, які покликані сприяти відвертості влади. Причому замість мотивованого пояснення в юрвідділі сказали, що «внесені пропозиції недоцільні».

«У результаті регламентна комісія прийняла лише одну з поправок, згідно з якою голосування на сесіях будуть поіменними, що дозволить виборцям краще орієнтуватися, як депутати відстоюють їх інтереси, - резюмував А.БОЙКО.