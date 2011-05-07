Акції політсил, заявлені до Дня Перемоги в Києві (список)

На сьогодні п’ять організацій та дві політичні партії подали до Київської міськдержадміністрації заявки щодо проведення різних акцій до Дня Перемоги 9 травня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КМДА з посиланням на дані Головного управління з питань внутрішньої політики.

За даними управління, ВГО “Загальновоїнська спілка України” планує 9 травня провести героїко-патріотичну акцію із вшанування пам’яті загиблих героїв-визволителів, вшанування ветеранів ВВВ. Акція розпочнеться святковим мітингом на площі біля станції метро "Арсенальна" (12.00-13.00), потім святкова колона перейде до Музею Великої вітчизняної війни та відбудеться покладання квітів до Могили Невідомого солдата у Парку Слави (13.00), пам’ятника Воїнам-інтернаціоналістам (13.30). Також ВГО планує провести мітинг на площі біля музею ВВВ (14.00-15.00), після чого учасники акції спілкуватимуться біля польових кухонь з солдатською кашею (до 16.00). Передбачається, що в акції візьмуть участь 3 тис. осіб.

Громадська організація "Поступ", згідно з поданою заявкою, має намір взяти участь у святковій демонстрації, присвяченій Дню Перемоги на вул. Хрещатик, що передбачена загальноміськими заходами. Планується, що 100 представників організації увійдуть в одну з колон святкової ходи.

До демонстрації на Хрещатику також бажають приєднатися 300 членів Всеукраїнського союзу громадських об`єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби і правоохоронних органів "Всеукраїнський союз" та Всеукраїнської громадської організації "Об`єднання ветеранів розвідки України".

Молодіжна громадська організація "Київський клуб "Красная звезда" подала до КМДА заявку, в якій просить включити організовану нею військово-історичну реконструкцію подій 1945 р. до загального плану проведення заходів з відзначення Дня Перемоги. Організація має намір 8 травня на мототрековому стадіоні "Пирогів" провести масштабне батально-історичне дійство "Зустріч на Ельбі", в якому візьмуть участь декілька сотень учасників військово-історичних клубів України. Крім того, 9 травня організація хоче о 9.00 розпочати святкову ходу учасників реконструкції військових подій вулицею Хрещатик із залученням військово-історичної техніки.

Піар-агентство звернулось до КМДА з проханням надати дозвіл на проведення 9 травня однією з компаній мобільного зв’язку акції "Дзвінок фронтовому другові", яка надає можливість ветеранам війни безкоштовно телефонувати фронтовим друзям і рідним по Україні, Білорусі та Росії. Такою можливістю ветерани можуть скористатися у парку Слави в першій половині дня (до 15.30).

Також свої заявки на проведення заходів з нагоди відзначення річниці Перемоги подали Комуністична партія України та Прогресивна соціалістична партія України.

Відповідно до заявки КПУ, близько 400 її представників планують після проходження офіційної урочистої колони по Хрещатику окремою ходою пройти за маршрутом Бессарабська площа - пам`ятник Леніну - Хрещатик - Європейська площа - вулиця Грушевського - парк Слави та покласти квіти до пам’ятника Леніну та монумента Невідомому солдату. Заходи хочуть провести до 15.00.

ПСПУ подала заявку з проханням дозволити долучитись її представникам до загальноміських заходів. Зокрема, члени партії мають намір покласти квіти до пам`ятника Ватутіну, потім - до монумента Невідомому солдату. Заявлена участь 20 осіб.

Як зазначили у прес-службі, КМДА не направляла жодних звернень до судових інстанцій щодо заборони проведення заходів, оскільки заявки подали організації, які не мають ідеологічних суперечностей.