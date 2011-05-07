Присяжнюк обіцяє усім ветеранам житло в найближчі два роки
12:54, 07 травня 2011Політика
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У черзі - майже 5 тисяч людей
Влада Київщини розраховує у найближчі два роки забезпечити всіх ветеранів війни житлом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні перед урочистостями для ветеранів в приміщенні Київської облдержадміністрації заявив голова КОДА Анатолій ПРИСЯЖНЮК.
«Я думаю, що ми на Київщині за один-два роки це виконаємо», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що в столичному регіоні у житловій черзі перебуває майже 5 тис. ветеранів та інвалідів війни, і ще 2 тис. осіб потребують виділення соціальних автомобілів.
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