Луценко голодує, щоб затягнути розгляд своєї справи?

Захист Юрія ЛУЦЕНКА намагається затягнути розгляд справи в суді, щоб уникнути винесення ухвали до виборів парламенту. Так народний депутат України від Партії регіонів Владислав ЛУКЬЯНОВ прокоментував рішення адвокатів Ю.Луценка оскаржити рішення Печерського районного суду щодо обмеження їх в термінах ознайомлення з матеріалами справи до 16 травня, повідомляє прес-служба Партії Регіонів.

"Таке рішення - спеціальна тактика захисту. Вони хочуть затягнути розгляд справи, щоб суд до виборів не встиг винести ухвалу по суті. Юрій ЛУЦЕНКО боїться відповідати перед судом згідно із законом за свої дії. Він хоче скоріше сховатися за депутатську недоторканність. Його відмова від їжі також спрямована на затягування. Зараз він чекає рішення лікарів про необхідність його лікування. А це також затягне час розгляду його справи в суді по суті", - зауважив В.Лукьянов.

Як повідомляли українські ЗМІ, адвокати Юрія Луценка оскаржили в Апеляційному суді Києва рішення Печерського райсуду про обмеження часу ознайомлення захисників екс-міністра внутрішніх справ з матеріалами справи проти нього.

Один з адвокатів Ігор Фомін, заявив, що вважає рішення суду першої інстанції незаконним, тому що зміни до Кримінально-процесуального кодексу, на підставі яких було прийнято це рішення, набули чинності лише 20 квітня, коли адвокати вже почали ознайомлюватися з матеріалами справи.

Відповідно до українського законодавства, закон не має зворотної сили, зазначив адвокат.

29 квітня Печерський райсуд Києва за поданням слідчого, який веде справу Луценка, ухвалив рішення про обмеження часу ознайомлення захисників Луценка з матеріалами кримінальної справи проти їхнього підзахисного до 16 травня.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО оголосив про початок з 22 квітня голодування на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою. Суд аргументував таке рішення тим, що Луценко та його адвокати навмисно затягують ознайомлення з матеріалами справи.

Начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН 28 квітня заявив, що Ю.ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодування. Співробітники Державної пенітенціарної служби, якій підпорядкований СІЗО, також повідомляли, що Ю.ЛУЦЕНКО "від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних".

29 квітня Генеральна прокуратура спростувала інформацію про те, що Ю.ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

5 травня Ю.ЛУЦЕНКО у заяві на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ попередив, що опиратиметься примусовому годуванню, навіть якщо співробітникам СІЗО доведеться для виконання цієї процедури застосовувати силу.