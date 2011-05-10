Губернатор Львівщини: офіційні заходи відбулися спокійно

Голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК заявляє, що усі офіційні заходи з нагоди Дня перемоги у Львові та Львівській області відбулися спокійно.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі М.ЦИМБАЛЮКА.

«Всі офіційні заходи з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні у 1941-1945 роках у Львівській області відбулись спокійно. Хочу подякувати мешканцям міста, області, гостям Львівщини, які достойно відзначили цей день”, – сказав М.ЦИМБАЛЮК.

“В 10:00 відбулось покладання квітів до Пам‘ятника невідомому солдату на Пагорбі Слави. Ми відвідали госпіталі, де лікуються ветерани Великої вітчизняної війни та УПА. Напередодні ми провели зустріч із керівниками усіх ветеранських організацій Львівщини. Було досягнуто домовленості, що цей день ми відзначатимемо під Державним прапором України», - сказав голова Львівської ОДА.

За його словами, усі офіційні заходи сьогодні пройшли відповідно до графіку: представники громадських організацій, ветерани вшанували пам`ять загиблих, відбулися молебні.

Також, відповідаючи на запитання УНІАН, М.ЦИМБАЛЮК зазначив, що звернувся до правоохоронних органів щодо інцидентів, які мали місце після офіційних заходів.

«Люди, які вчинили такі дії, повинні понести відповідальність відповідно до законодавства. Правоохоронці з‘ясують, хто винен у цих подіях, хто намагається дестабілізувати ситуацію в області - політичні сили, окремі особи. Є рішення суду, яким заборонено проводити будь-які заходи, крім офіційних. Судовиконавці, правоохоронні органи мали слідкувати за дотриманням цього рішення», – заявив голова Львівської ОДА.

М.ЦИМБАЛЮК також повідомив, що на сьогодні складено чотири адміністративні протоколи щодо осіб, які вчиняли провокативні дії.

«Хочу наголосити, що у Львівській області панує демократія, і кожна політична сила у межах чинного законодавства має право висловлювати свою позицію. Жодна політична сила не має монополії на правду. Правда є одна, і її мають знати всі», - сказав М.ЦИМБАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, М.ЦИМБАЛЮК спільно з міським головою Львова Андрієм САДОВИМ, керівництвом Західного оперативного командування і ветеранами поклали квіти до пам’ятника Невідомому солдату на меморіальному комплексі «Пагорб слави» з нагоди відзначення 66-ї річниці Перемоги.

Разом з тим, після офіційних заходів у районі пагорба Слави і Марсового поля відбулися сутички між представниками патріотичних сил і особами, що святкували День перемоги - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО «Свобода», під час сутичок у Львові було затримано п’ять активістів і прихильників парторганізації ВО «Свобода». Крім того, до лікарні потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р. н., прострелили ногу, іншому, 1988 р. н., міліцейським кийком було розбито голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

Також під час сутичок постраждав голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ і двоє журналістів центральних ЗМІ, однак вони за медичною допомогою не зверталися.

Крім того, під час згаданих заходів у Львові постраждав голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, який приїхав на святкування Дня Львова і коли побачив, що коїться біля пагорба Слави, намагався захистити людей, яких били.

Водночас у Львівській міській організації Партії регіонів теж повідомили про двох постраждалих партійців.