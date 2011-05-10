На сайті Януковича тепер можна знайти телефон Льовочкіна

У зв’язку з набуттям чинності Закону України "Про доступ до публічної інформації" на офіційному інтернет-представництві Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з’явився новий розділ “Доступ до публічної інформації”.

Розділ складається з чотирьох підрозділів: “Доступ до публічної інформації”, “Публічні документи”, “Звіти та поширені відповіді”, “Порядок оскарження”.

У розділі “Доступ до публічної інформації” є зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді від фізичної особи; від юридичної особи та від об’єднань громадян.

Також у цьому розділі надана контактна інформація посадових осіб Адміністрації Президента, зокрема номера телефонів та адреси електронної пошти глави АП, його заступників, керівників управлінь та радників Президента.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня набував чинності прийнятий парламентом 13 січня Закон України "Про доступ до публічної інформації".

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Законом передбачено обов’язок визначених спеціальних структурних підрозділів чи посадових осіб щодо забезпечення доступу до публічної інформації, яка перебуває у їхньому володінні. Закон також визначає межі та спосіб державного регулювання щодо створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення інформації, її охорони та захисту.

5 травня Президент України В.ЯНУКОВИЧ підписав укази, які сприятимуть виконанню закону «Про доступ до публічної інформації».