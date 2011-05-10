У Запоріжжі виставка «Машинобудування. Металургія - 2011»

З 17 по 20 травня в Запоріжжі, в найбільшому виставковому центрі південного сходу України «Козак-палац», пройде XIX Міжнародна спеціалізована виставка «Машинобудування. Металургія - 2011», організована Запорізькою торговельно-промисловою палатою.

Виставка проводиться за підтримки Міністерства промислової політики України, повідомили УНІАН її організатори.

Запорізька виставка «Машинобудування. Металургія» - одна з найбільших профільних виставок в Україні, щорічно представляє новинки вітчизняних підприємств і представників зарубіжних компаній, зайнятих в сферах машинобудування, енергетики, металургії, високих технологій. Щорічно виставку відвідують тисячі фахівців з України, СНД, Східної і Центральної Європи.

Як відзначають організатори, виставкові заходи, як і раніше, залишаються найбільш ефективним способом просування інтересів бізнесу на ринку, надаючи можливість в короткі терміни, використовуючи виставкову інфраструктуру, одержати максимальне число ділових контактів. На таких заходах підкреслюються тенденції розвитку галузі, тут презентуються новинки, одержують розвиток перспективні проекти.

Цього року виставка «Машинобудування. Металургія» на загальній площі більш як 4500 кв. м об'єднає більше 170 компаній з України, Росії, Республіки Білорусь, Німеччини, Польщі, Швейцарії, Швеції, Італії, Словаччини, Туреччини.

Паралельно пройде робота VII міжнародної спеціалізованої виставки-конференції «Литво - 2011», на якій більше 50 учасників заходу представлять сучасні технології ливарень, продукцію і устаткування.

Презентація інноваційної продукції і технологій, розвиток промисловості в нових економічних умовах, пошук шляхів виходу з кризи, освоєння нових ринків збуту – основні завдання і акценти виставки «Машинобудування. Металургія - 2011». Насичена ділова складова виставки – зустрічі, переговори, семінари і презентації дозволять в професійному колі фахівців наочно і якісно познайомитися з рішеннями, представленими на експозиції.

Спільно з виставкою відбудеться Міжнародний Промисловий інвестиційний форум, основним завданням якого є створення робочого майданчика для вирішення проблем промислового сектора регіону, обмін досвідом і налагодження ділових зв'язків між наукою, виробниками і споживачами.

Співорганізаторами заходу є: Інститут надтвердих матеріалів ім. В.Н. Бакуля НАН України, Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, НТУ «Харківський політехнічний інститут», Український НДІ технології машинобудування, Запорізький національний технічний університет, Національна металургійна академія України, Асоціація технологів-машинобудівників України, Асоціація ливарників України.

Структура економіки Запорізького регіону, сучасна виставкова інфраструктура, якісна рекламна підтримка виставки і високий професійний інтерес учасників ринку – основні складові успішної роботи виставки «Машинобудування. Металургія - 2011».

Урочисте відкриття виставки відбудеться 17 травня о 12.00.

Графік роботи виставки для відвідувачів: 17, 18, 19 травня з 10.00 до 17.30, 20 травня - з 10.00 до 14.30.

Для входу на виставку обов'язкова реєстрація.

Реєстрація проводиться через сайт www.expo.zp.ua або на виставці у організаторів.