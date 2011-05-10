ГПУ відмовилася підпускати експертів Кучми до плівок Мельниченка

Слідчий Генеральної прокуратури України відмовив екс-Президенту України Леоніду КУЧМІ у залученні іноземних експертів, рекомендованих американським адвокатом Аланом ДЕРШОВІЦЕМ, до проведення фоноскопічних експертиз записів колишнього майора Управління держохорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА.

Про це УНІАН повідомив адвокат Л.КУЧМИ Віктор ПЕТРУНЕНКО.

За його словами, слідчий не вказав причини відмови, тексту відповідної постанови, однак, разом з цим роз’яснив, що Л.КУЧМА має право оскаржити цей документ у прокурора.

Захисники екс-Президента, вважаючи відмову незаконною і такою, що порушує гарантоване Конституцією та законами України право Л.КУЧМИ на захист, попросили слідчого надати їм зазначену постанову для ознайомлення.

"Ми сподіваємось, що слідчий у встановлені законом терміни надасть постанову про відмову в задоволенні клопотання КУЧМИ, і їх підзахисному не будуть створюватись перешкоди у оскарженні цього незаконного рішення", - зазначив В.ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура у березні порушила стосовно Л.КУЧМИ кримінальну справу за ч. 3 ст. 166 Кримінального кодексу України. Він підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що привело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Л.КУЧМІ обраний запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Записи колишнього охоронця екс-Президента України М.МЕЛЬНИЧЕНКА визнано речовими доказами у справах, порушених щодо вбивства Г.Гонгадзе.

26 квітня адвокати Л.КУЧМИ подали клопотання про призначення іноземних експертів для проведення шести фоноскопічних експертиз. “Звернення захисту викликано тим, що проведені у справі експертизи не дають відповіді на принципові ключові питання, та спрямовано на реальне забезпечення права на захист, закріпленого в ст. 63 Конституції України”, - наголошували адвокати.