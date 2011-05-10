У КПУ вимагають забрати у Львова Євро-2012

Перший секретар Запорізького обкому Комуністичної партії України, народний депутат Олексій БАБУРІН вимагає заборонити Всеукраїнське об`єднання «Свобода» й позбавити Львів права на проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького обкому КПУ, таким чином О.БАБУРІН прокоментував події, що сталися у Львові 9 травня під час святкування 66-ї річниці Перемоги.

«Фашистський шабаш, який організували «свободівці» у Львові, в черговий раз наочно продемонстрував усьому світу, що на території Західної України встановився фашистський режим. Факт того, що в день державного свята, фашисти зі «Свободи» били мирних громадян, закидали ветеранів і людей, які прийшли покласти квіти до Меморіалу Слави, камінням, димовими шашками, зривали ордени й георгіївські стрічки, достатній для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників цих фашистських виступів. Я наполягатиму на розгляді питання про заборону фашисткою партії «Свобода», - цитує прес-служба О.БАБУРІНА.

Сам О.БАБУРІН заявив УНІАН, що найближчим часом має намір також подати законопроект «Про заборону профашистських неонацистських партій в Україні».

«Ми єдина держава в Європі, яка дозволяє такі профашистські витівки», - пояснив О.БАБУРІН, зазначивши, що питання про внесення відповідного законопроекту комуністи обговорюватимуть уже завтра на засіданні фракції.

За даними прес-служби Запорізького обкому КПУ, на призначеному на 11 травня засіданні фракції КПУ у Верховній Раді Олексій БАБУРІН також має намір закликати однопартійців звернутися до президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з вимогою позбавити Львів права на проведення матчів Євро-2012.

«Я думаю, що мене підтримають колеги з фракції, в питанні офіційного звернення до Президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ з вимогою негайно позбавити Львів права на проведення Євро-2012, оскільки в цьому місті неможливо забезпечити безпеку людей. Події у Львові 9 травня змусять європейців подивитися на це місто іншими очима», - цитує прес-служба народного депутата.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 травня, після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля у Львові відбулися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

За даними ВО "Свобода", під час зіткнень у Львові було затримано п`ять активістів і прихильників парторганізації «Свободи». Крім того, в лікарню потрапили двоє її членів. Одному, 1983 р.н., прострелили ногу, другому, 1988 р.н., міліційною палицею розбили голову, лікарі діагностували в нього струс мозку.

Також під час зіткнень постраждав голова фракції ВО «Свобода» у Львівській міській раді Руслан КОШУЛИНСЬКИЙ і двоє журналістів центральних ЗМІ, проте вони за медичною допомогою не зверталися.

Крім того, під час згаданих заходів у Львові постраждав голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА, який приїхав на святкування Дня Львова й коли побачив, що коїться біля Пагорба Слави, намагався захистити людей, яких били.

Водночас у Львівській міській організації Партії регіонів теж повідомили про двох постраждалих партійців.