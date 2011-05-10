Події у Львові - передвиборчий кліп Володимира Путіна?

9 Травня у Львові відзняли передвиборчий кліп Володимира Путіна, у якому ВО «Свобода» зіграла головні ролі.

Про це у коментарі ЗІКуповідомив політолог, директор Центру інформаційних проблем території НАН України Петро Жук.

«Це передвиборчий кліп Володимира Путіна», – сказав Жук.

«Як відомо, десь через місяць стартує у Росії передвиборча президентська кампанія, треба їм показати, що він за щось бореться – жорсткого президента, вороги – націоналісти. Запланували – і зробили. Свободівці активно взяли у цьому участь: хто свідомо, хто не свідомо. Думаю, дехто з них прекрасно розуміє, хто, як і для чого використає це», – пояснив політолог.

За словами Жука, «справді патріотична політична сила не дала б себе використати у передвиборчому кліпі особи, яку вважає ворогом України велика частина українського народу».

Як знімається кліп? Платяться гроші різним артистам. Путін би був дуже нерозумний, якби він не використав «Свободу» у своїй передвиборчій компанії. Він не виглядає на таку нерозумну людину, а «Свобода» цілком на це надається. Очевидно, режисура була зроблена дуже добре. Вони, очевидно, планували дещо більше», – зазначив політолог.

На його думку, ситуація, коли відібрали і розтоптали вінок у представників Генконсула Росії у Львові, який він мав покласти на Пагорбі Слави, – «це однозначна провокація, коли артисти відповідно поводяться перед камерами».