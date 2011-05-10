Луценка доставили до лікарні швидкої допомоги
Родичі офіційної інформації не мають
|Ігор Фомін
Про це УНІАН повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН.
За його словами, інформація про те, що трапилося з екс-міністром, надійшла до захисників ввечері. “Як нам стали відомо, Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора приблизно о 17.30 було відвезено до лікарні швидкої допомоги на вулиці Братиславській, 3”, – сказав адвокат.
І.ФОМІН також зазначив, що він, дружина і старший брат Ю.ЛУЦЕНКА намагалися дізнатися у керівництва лікарні, через що і до якого відділення було доставлено екс-міністра, однак не отримали від медичних посадовців жодної інформації.
Також, за словами І.ФОМІНА, у лікарні був присутній представник органів прокуратури.
Крім того, за наявною у адвоката інформацією, біля палати Ю.ЛУЦЕНКА виставлено охорону.
Водночас, коментуючи УНІАН перебіг подій, брат Ю.ЛУЦЕНКА Сергій припустив, що така госпіталізація “пов’язана з тим, що, напевно, через стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА медсанчастина СІЗО не може впоратися”.
За словами С.ЛУЦЕНКА, йому теж не відомо, де перебуває екс-міністр.