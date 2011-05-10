В НРУ вважають, що провокації у Львові готувались на найвищому рівні

Народний Рух України вважає, що провокації у Львові 9 травня готувались на найвищому рівні.

Про це йдеться в заяві партії, переданій в УНІАН прес-службою.

В заяві наголошується, що «День Перемоги над нацизмом в усій Європі є в першу чергу приводом згадати про жахи війни та тоталітаризму, схилити голови перед загиблими – солдатами, мирними мешканцями, в’язнями концтаборів». «А згадавши – об’єднатися довкола ідеї творення нового, вільного від мілітаризму, імперіалізму та тоталітаризму європейського суспільства», - підкреслюють в НРУ.

В партії висловлюють жаль, що в Україні цей день продовжують святкувати як свято «совєцького патріотизму». «Мілітаризм, імперіалізм, тоталітаризм – цвітуть буйним цвітом. Замість пропаганди миру – військові паради, замість засудження диктаторів – «Сталін кращий за Гітлера», замість заперечення імперських ідей та нагадування про ціну волі народів – возвеличення комуністичної імперії та її символів», - йдеться в заяві.

Рухівці підкреслюють, що в усіх європейський країнах, які захопив «молох» війни, вже давно настало примирення суперників, тому там і святкують не перемогу, а примирення. «Лише в Україні продовжується війна минула, лише в Україні продовжують воювати проти частини нації, що воювала проти тоталітарних фашистського і комуністичного режимів – УПА та її симпатиків», - наголошують в НРУ.

В заяві констатується, що й цьогорічне святкування Дня Перемоги не стало днем свята примирення українського народу. «Хоча б тому, що нинішній владі об’єднане, консолідоване суспільство не просто не потрібне – воно шкідливе! Тому влада діє згідно з принципом «поділяй та владарюй» і використовує для цього 9 травня як розмінну монету в своїй грі», - вважають в НРУ.

«Внаслідок авантюрних комбінацій влади у Львові 9 травня пролилася кров», - наголошують в партії, зауважуючи, що це сталося, незважаючи на рішення суду, яким усім політичним силам було заборонено проводити будь-які акції. «Зіштовхнувши радикалів з обох боків режим організував криваві сутички, які на його думку мають спрямувати енергію українських громадян на боротьбу між собою, замість протистояння злочинним діям корумпованої влади. Демонстративна бездіяльність правоохоронців зайвий раз підтвердила те, що провокація планувалась на найвищому рівні», - зазначається в заяві.

Народний Рух заявляє про неприпустимість «такої людожерської політики». «Ми – національно-демократичні сили України – мусимо зробити все можливе для припинення протистояння у суспільстві, єднання українського народу задля боротьби проти головного ворога – продажної і корумпованої владної системи. В єдності народу – наша сила. Слава Україні!», - підкреслюють в НРУ.