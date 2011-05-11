Луценка у лікарню супроводжували 10 спецназівців

Лікарі з лікарні швидкої допомоги вважають, що екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО повинен протягом тижня перебувати у них на лікуванні.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

Видання нагадує, що вчора ввечері колишнього голову МВС перевели в Київську міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Братиславська, 3. Одним із перших до лікарні прибув народний депутат Володимир АР’ЄВ ("Наша Україна – Народна самооборона"), який став свідком того, як екс-міністра доставили у відділення гострих отруєнь. Його супроводжував конвой із десяти співробітників спецпідрозділу МВС у масках.

"Юрія Віталійовича спочатку привезли в приймальне відділення, а потім у супроводі конвою привели у відділення, – розповів «Коммерсанту» В.АР’ЄВ. – На запитання про його самопочуття працівники СІЗО відповідали «нормально», але я чув його голос – він трохи хриплий, і, наскільки я знаю, це нехарактерний для нього тембр".

Як пише газета, двері у відділення близько години залишалися закритими – не допомогло навіть те, що дружина екс-міністра весь цей час, не припиняючи, стукала в них. "Ми хотіли б переконатися, що з Юрієм усе нормально, що не настали ніякі форс-мажорні обставини, і він дійшов до палати сам, а не був доставлений на носилках", – пояснила Ірина ЛУЦЕНКО.

Після 20.00 до родичів і депутатів, які очікували під дверима відділення, вийшов у супроводі співробітника МВС черговий лікар Григорій ПАНЧАК. Він повідомив, що Ю.ЛУЦЕНКО обстежили і призначили курс лікування – йому будуть введені ліки від інтоксикації й препарати, що стимулюють серцево-судинну систему. "Стан його відносно задовільний, тиск 100 на 70, – сказав лікар. – Гадаю, тиждень він повинен побути тут".

Як стало відомо, оглядав екс-міністра і черговий нейрохірург. Як повідомив Г.ПАНЧАК, це пояснюється тим, що раніше Ю.ЛУЦЕНКО скаржився на болі в хребті. Він же пояснив, чому Ю.ЛУЦЕНКО був доставлений саме в це відділення. "У нашому відділенні є спеціалізовані палати для затриманих, вони з гратами", – сказав Г.ПАНЧАК.

Адвокат Ігор ФОМІН вважає, що Ю.ЛУЦЕНКО не припинить голодування після потрапляння до лікарні. "Я думаю, він може ухвалити рішення припинити голодування лише в разі ухвалення стосовно нього принципових рішень – наприклад, зміни запобіжного заходу або рішення Європейського суду з прав людини, – припустив І.ФОМІН.– Це буде рішення Юрія ЛУЦЕНКА, незалежно від того, де він перебуває".