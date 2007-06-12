Америка і Європа вважають, що в Україні ”обоє - рябоє”

Колишній посол США в Україні Стівен ПАЙФЕР наголошує, що країни ЄС та США вважають, що в політичній кризі в Україні винні обидві сторони конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на Міжнародному форумі «Євроатлантичне майбутнє України».

Зокрема він зазначив, що політична криза в Україні сприймається зовнішнім світом так, що обидві сторони конфлікту несуть за це відповідальність. За його словами, Партія регіонів на Заході розглядається як сила, котра здійснила кроки, що мають сумнівну конституційність – звільнила Бориса ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ, розпочала залучення депутатів із інших фракцій до більшості.

«Криза була спровокована зусиллями більшості, яка намагалася розширити свої повноваження за рахунок Президента», - наголосив він.

Водночас С.ПАЙФЕР підкреслив, що залишається відкритим питання щодо сумісності указів Президента до Конституції України і законодавства. За його словами, Конституційний Суд – це єдиний орган, який мав би вирішити суперечності між Президентом і більшістю, але через те, що довіра до нього становить лише 18% населення, його робота також може бути сумнівною.

Екс-посол відзначив, що Захід розцінює рівень демократії в Україні сьогодні нижче, ніж це було рік тому. На його переконання, в такій ситуації політики мають суворо дотримуватись компромісу від 27 травня, інакше країна повернеться в патову ситуацію без зрозумілого алгоритму виходу з неї.

С.ПАЙФЕР запропонував 5 пропозицій для виходу з політичної кризи: виконувати компроміс від 27 травня та провести чесні прозорі вибори; підготувати поправки до Конституції і чітко визначити повноваження між гілками влади, оскільки дострокові вибори без цього можуть не допомогти вийти з кризи; партії повинні розглянути питання щодо деполітизації КСУ, ГПУ, МВС та СБУ, та в цілому розглянути питання реформування безпекового сектору; під час підготовки до виборів українське керівництво повинно продовжувати підтримувати інтереси України; основні політичні гравці повинні знати, що після виборів вони повинні співпрацювати і вони не повинні унеможливити цю майбутню співпрацю під час виборчої кампанії. На його переконання, вихід з політичної кризи дозволить України поновити свою репутацію демократичної країни і продовжити процес економічного росту.