Рибаков закликає Януковича не підписувати закон про червоний прапор

Фракція "Реформи заради майбутнього" у Верховній Раді України закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати закон про червоний прапор.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні за підписом голови фракції Ігоря РИБАКОВА.

На жаль, зазначається в повідомленні, «відзначення Дня Перемоги у Львові не обійшлось без провокацій та сутичок, проти чого застерігала і міська влада, і громадськість. При цьому, аналіз перебігу подій 9 травня свідчить, що до такого розвитку ситуації готувались як представники партії „Свобода”, так і представники партій «Родина» і «Русское единство» та ін., які всупереч судовому рішенню про заборону 9 травня проведення у Львові зборів, мітингів, походів, демонстрацій, окрім офіційних заходів, здійснили ходу з розгорнутим червоним прапором».

На думку членів фракції "Реформи заради майбутнього", беззаперечним підтвердженням цілеспрямованих провокаційних дій цих політичних сил є повідомлення про успішне здійснення запланованих ними акцій на офіційних сайтах цих політичних сил. Так, на сайті партії „Родина” 9 травня ц.р. було оприлюднено інформацію про події у Львові під заголовком „Несмотря на сопротивление тысяч националистов, во Львове было развёрнуто большое Знамя Победы”. На сайті Всекримського руху „Русское единство” 9 травня о 15:36 було також оприлюднено інформацію відповідного змісту під заголовком „Знамя над городом Лева!”.

Тим самим, зазначив І.РИБАКОВ, «ними було спровоковано низку інцидентів з представниками праворадикальної партії «Свобода», які очевидно також готувались до подібного розвитку подій, оскільки діяли організовано: деякі з них мали на обличчях медичні маски, респіратори, використовували під вуличних сутичок димові шашки тощо. Внаслідок цього, мали місце сутички не тільки з представниками зазначених політичних сил, але й з міліцію. Стався інцидент з представниками російського консульства, у яких вирвали з рук та розтоптали вінок, постраждали деякі ветерани, журналісти та ін. Таким чином, відзначення у Львові Дня Перемоги, який, згідно з опитуваннями громадської думки є святом фактично усіх українців (понад 90%) було цинічно сплюндровано. Тим самим, було сплюндровано й пам‘ять про тих, хто здобув для нас цю перемогу. А День Перемоги, який в сутності об‘єднує українську націю, було використано цими політичними силами для поглиблення її розколу».

За словами І.РИБАКОВА, сьогодні цілком очевидно, що і приводом, і причиною протистояння у Львові стало використання червоного прапору під час відзначення Дня Перемоги, що не може об‘єднати український народ. Задля того, щоб уникнути подібних інцидентів у майбутньому, депутатська фракція „Реформи заради майбутного” звертається до Президента України із закликом не підписувати Закон "Про внесення змін до закону України "Про увічнення перемоги у Великій вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги.

Фракція також вимагає покарання посадових осіб, які допустили зазначені вище провокації та порушення громадського порядку, а також притягнення до відповідальності їх учасників та організаторів, наголосив І.РИБАКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня цього року Верховна Рада 260 голосами підтримала внесення змін до закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги), якими передбачено підняття 9 травня копій прапора Перемоги на будинках, щоглах, флагштоках.

Президент В.ЯНУКОВИЧ досі не підписав цей закон.