У Київській ОДА створили відділ, який надаватиме публічну інформацію

У Київській обласній державній адміністрації створено відділ, що реалізовуватиме положення Закону «Про доступ до публічної інформації»

Як повідомили УНІАН у прес-службі КОДА, відповідний відділ в складі апарату Київської облдержадміністрації у 5-тиденний термін зобов’язаний надати заявнику всю необхідну інформацію. Виняток становить конфіденційна інформація.

Штат нового структурного підрозділу складатиме 5 державних службовців, завдання яких - організація належної роботи з доступу до публічної інформації. Усі бажаючі зможуть отримати від Київської облдержадміністрації інформацію, що їх цікавить, на 10 аркушах формату А-4 за кошт держави, а решту – за власний. Для зручності такий відділ функціонуватиме на першому поверсі приміщення адміністрації.

За словами губернатора Київщини Анатолія ПРИСЯЖНЮКА, реалізація Закону «Про доступ до публічної інформації» є рисою демократії, відкритості влади та засвідчує її чітку позицію щодо розвитку свободи слова в Україні.