Голова Європарламенту закликає забрати у Білорусі ЧС із хокею

Голова Європарламенту Єжи БУЗЕК звернувся до Міжнародної федерації хокею (IIHF) із закликом відмовитися від проведення Чемпіонату світу 2014 року в Білорусі. Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

За словами Є.БУЗЕКА, турнір не можна проводити країні, де правлячий режим заарештував "сотні мирних демонстрантів, включаючи кандидатів у президенти і лідерів опозиції".

Є.БУЗЕК підкреслив, що Білорусі можна буде дозволити організувати першість планети тільки після того, як на свободу вийдуть усі політичні в’язні.

Як передає Лента.ру, звернення Є.БУЗЕКА підписали декілька депутатів Європарламенту, зокрема представник Словаччини Петер ШТЯСНИ, який вважається одним із кращих хокеїстів в історії. За словами Є.БУЗЕКА, його ідею підтримав також Конгрес США.

У січні 2011 року Є.БУЗЕК запропонував виключити Білорусь із числа учасників міжнародних спортивних змагань, таких як Олімпійські ігри та чемпіонати світу. Глава Європарламенту пояснив цю пропозицію необхідністю переглянути політику стосовно керівництва Білорусі, яке, за словами Є.БУЗЕКА, "не має демократичної легітимності".

Незадоволення Є.БУЗЕКА викликали дії білоруської влади з розгону акції опозиції в Мінську, яка пройшла 19 грудня 2010 року. Опозиціонери протестували проти підсумків президентських виборів (за офіційними даними, Олександр ЛУКАШЕНКО набрав близько 80 відсотків голосів), а білоруський ЗМОП провів масові затримання. Серед затриманих опинилися сім опозиційних кандидатів у президенти.

У лютому Євросоюз відсторонив Білорусь від участі в Парламентській асамблеї програми "Східне партнерство". У березні Євросоюз опублікував розширену версію списків жителів Білорусі, яким заборонено в`їзд до країн ЄС.