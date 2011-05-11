Робоча група ГПУ вирушила до Львова

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА створив робочу групу для вивчення обставин подій 9 травня у Львові.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Очолив робочу групу заступник генерального прокурора Віктор ВОЙЦИШЕН.

Сьогодні група правоохоронців, до якої увійшли представники Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, відбула до Львова, поінформували в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору створити робочу групу для вивчення подій, що мали місце 9 травня у Львові під час святкування Дня перемоги.

На думку глави держави, зазначена група також має дати правову оцінку виявленим фактам порушення прав і свобод людини.

9 травня у Львові після офіційних заходів біля Пагорба Слави і Марсового поля сталися зіткнення між представниками патріотичних сил і особами, які святкували День перемоги, - представниками партій КПУ, «Родина», «Русское единство» і ветеранами.

Міліція порушила загалом 5 кримінальних справ за порушення громадського порядку під час заходів 9 травня у Львові.