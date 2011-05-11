Завтра Львівська облрада збереться на позачергову сесію

Завтра, 12 травня, Львівська обласна рада збереться на позачергову сесію для ухвалення рішення щодо подій, які відбулись у Львові 9 травня.

Як повідомила УНІАН голова фракції ВО «Свобода» у Львівській облраді Ірина СЕХ, сесію скликав голова ради Олег ПАНЬКЕВИЧ за зверненнями фракцій Народного Руху України, «Фронту Змін», ВО «Свобода», а також окремих депутатів.

За словами І.СЕХ, проект рішення, зачитаний О.ПАНЬКЕВИЧЕМ на засіданні Президії облради 11 травня, передбачає кілька пунктів.

Зокрема, у ньому передбачено нагадати, що депутати Львівської обласної ради вжили всіх можливих заходів для недопущення провокацій і сутичок 9 травня у Львові, зокрема, зверталися до керівництва держави щодо забезпечення громадського порядку, вимагали у президента Віктора ЯНУКОВИЧА застосувати право вето до закону про використання червоних прапорів під час святкування Дня перемоги, засудили приїзд до Львова представників проросійських політичних партій «Русское единство» і «Родина».

Крім того, проектом рішення передбачено, що на позачерговій сесії з інформацією мають виступити начальник ГУ МВС у Львівській області Богдан ЩУР і голова Львівської ОДА Михайло ЦИМБАЛЮК.

Депутати планують засудити суспільно небезпечні, протиправні дії провокаторів, а також працівників правоохоронних органів, які допустили провокації з використанням символіки СРСР, чим спровокували порушення конституційних прав громадян України, їх травмування, брутально принизили місцеву громаду, свавільно знехтували рішенням органів місцевого самоврядування і судовим рішенням, ухваленим іменем України (щодо заборони використання червоних прапорів і проведення масових заходів).

Позачергова сесія транслюватиметься на 12 каналі та на площі перед Львівською обласною радою (вул. В.Винниченка, 16).

Сесійне засідання розпочнеться о 14:00.