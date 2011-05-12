Медики заявляють про загрозу життю Луценка

Медики заявляють про загрозу життю екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, якщо він продовжуватиме голодування.

Про це пише газета «Сегодня» №101 від 12 травня.

«Ви знаєте, нам головлікар заборонив говорити про ЛУЦЕНКА. Можу сказати, що він схуд майже на 20 кілограмів. Так різко худнути не можна! Одна моя знайома лікар також різко почала голодувати, схудла — і померла! Йому, думаю, зараз жодні ліки не допоможуть — йому потрібна свобода. Він одразу почне відновлюватися. А якщо ні, у нього може порушитися клітинний обмін, а це може призвести до смерті. У спецпалаті ЛУЦЕНКО один. Умови там непогані», - заявила психіатр Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Валентина ГРИГОР’ЄВА.

Водночас адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН вважає, що екс-голова МВС не припинить голодування. «Думаю, це станеться лише тоді, коли йому змінять запобіжний захід», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув`язнення, попри те, що політик вже завершив ознайомлення зі справою.

10 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Учора, 11 травня, Генеральна прокуратура заявила, що відповідальність за ситуацію, яка склалася навколо Ю.ЛУЦЕНКА, несуть його захисники, які відмовилися знайомитися з матеріалами справи.

ГПУ нагадала, що Печерський райсуд Києва 29 квітня за поданням слідчого прийняв рішення про обмеження часу ознайомлення захисників Ю.ЛУЦЕНКА з матеріалами кримінальної справи до 16 травня. Після чого кримінальну справу з обвинувальним висновком буде направлено до суду для розгляду по суті.