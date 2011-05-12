А прокуратура каже, що стан здоров'я Луценка стабільний

Прокуратура Києва повідомляє, що стан здоров’я екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА стабільний.

Про це йдеться в інформації, поширеній прес-служба прокуратури Києва, «на численні звернення представників засобів масової інформації, які надходять до прокуратури столиці стосовно перебування Юрія ЛУЦЕНКА у лікарні швидкої медичної допомоги».

«Відповідно до відомостей лікарів, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА стабільний. Він знаходиться під постійним наглядом медичних працівників, йому надається необхідна кваліфікована допомога, пов’язана з голодуванням. На прохання самого Ю.ЛУЦЕНКА, родичам дозволено передати у палату телевізор та літературу», - говориться у повідомленні.

Також зазначається, що «дружині Ю.ЛУЦЕНКА слідчим у кримінальній справі надано дозвіл на відвідування як представника обвинуваченого».

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодовку після рішення суду в чергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

Того ж дня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується. За її словами, наразі вага її чоловіка становить 85,5 кілограма, за час голодування він втратив 20 кілограмів. «Очевидна інтоксикація організму. Повністю всі токсини, які в організмі зараз, він же нічого не їсть, п`є тільки чисту воду, повністю висипають. Всі ці токсини вже на обличчі. Лікарі рекомендували йому крапельниці, амінокислоти, тому що вони визнали, що в нього дійсно серйозні проблеми з серцем. Вони визнали за тими аналізами, які я надала. І за загальним аналізом крові», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

Окрім того газета «Сегодня» №101 написала, що медики заявили про загрозу життю екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, якщо він продовжуватиме голодування. «Ви знаєте, нам головлікар заборонив говорити про ЛУЦЕНКА. Можу сказати, що він схуд майже на 20 кілограмів. Так різко худнути не можна! Одна моя знайома лікар також різко почала голодувати, схудла — і померла! Йому, думаю, зараз жодні ліки не допоможуть — йому потрібна свобода. Він одразу почне відновлюватися. А якщо ні, у нього може порушитися клітинний обмін, а це може призвести до смерті. У спецпалаті ЛУЦЕНКО один. Умови там непогані», - заявила психіатр Міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Валентина ГРИГОР’ЄВА.