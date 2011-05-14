Симоненко розказав, як правлячий клас ігнорує інтереси народу

Верховна Рада найближчим часом має прийняти законопроект «Про Всеукраїнський референдум».

Про це заявив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО під час прес-конференції в Луганську.

Він нагадав, що 3 червня 2010 року Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

«І сьогодні комуністи наполягають, що законопроект про Всеукраїнський референдум має бути прийнятий у другому читанні за спрощеною процедурою», - зазначив лідер комуністів.

На думку П.СИМОНЕНКА, доленосні для країни питання повинен вирішувати народ.

«Проте, громадяни України фактично позбавлені можливості скористатися своїм конституційним правом, оскільки відсутній реальний механізм у вигляді референдуму. Цю ситуацію створено умисно, в інтересах правлячого класу, щоб мати можливість ігнорувати інтереси народу й не зважати на його думку», - зазначив лідер КПУ.