Ющенко навчить демократів бачити ліс за деревами
Президент закликає боротися за кожен відсоток
Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлюється за створення коаліції демократичних сил після дострокових виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні українське суспільство найбільше потребує створення демократичної коаліції. «Зробити всі чесні уроки із того, що було, пройти етап політичних прощ і вибачень, стати плечем до плеча», - наголосив він, додавши, що національно-патріотичним силам необхідно боротися за кожен відсоток голосів виборців для створення демократичної коаліції.
«Я розумію, що широка коаліція значно ускладнює політичний динамізм і всередині коаліції», - сказав В.ЮЩЕНКО, водночас він висловив переконання, що з іншого боку демократичний фронт України не може дозволити собі втратити хоча б один відсоток. «Мова йде на відсотки, я думаю, що головна мета сьогодні і політиків, і Президента в тому числі, все таки продемонструвати політичним силам, які можуть принести і закріпити демократичні засади української політики, як навчитися за деревами бачити ліс, як побачити мету, яка може вас об’єднати, ціль, яка може бути для вас сенсом вашої політики», - підкреслив Президент.
Він також закликав всі демократичні сили об’єднатись.
В.ЮЩЕНКО розповів, що під час останньої зустрічі з лідерами демократичних сил він радив їм не ігнорувати позицію один одного, триматися одне одного, вести коректну політичну кампанію і бути консолідованими.
Президент наголосив на необхідності сконцентруватись на перемозі демократичних сил. «Це є суть, все решта - це дрібниці, а потім буде етап формування політичних цілей, пріоритетів коаліції, уряду і багато інших етапів, на базі яких можна приймати ті чи інші рішення, які хоче та чи інша політична сила», - підкреслив він.