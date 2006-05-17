Єхануров звільняє ще одного губернатора

Кабінет Міністрів України прийняв рішення направити подання Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ про звільнення з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації Миколи ТКАЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

За його словами, таке рішення прийняте у зв`язку з переходом М.ТКАЧА на наукову роботу. «У зв`язку з переходом на наукову роботу. Йому 60 років», - сказав прем`єр.

Крім того, Кабінет Міністрів України прийняв рішення запропонувати Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ призначити на посаду голови Чернівецької обласної державної адміністрації Володимира КУЛІША.

Прем`єр зазначив, що В.КУЛІШ був міністром економіки Автономної Республіки Крим, а з вересня 2005 року працює Постійним представником Президента в АРК.