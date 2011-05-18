Суд утретє звелів везти арештованого екс-чиновника до лікарні

Печерський районний суд Києва втретє своїм рішенням зобов’язав працівників пенітенціарної системи, зокрема, конвойного полку Києва, доставити для медичного обстеження у столичну лікарню швидкої медичної допомоги колишнього т.в.о. міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА.

Як повідомив УНІАН адвокат В.ІВАЩЕНКА Борис НЕЧИПОРЕНКО, таке рішення за клопотанням його підзахисного сьогодні винесла колегія суддів Печерського райсуду під головуванням судді Сергія ВОВКА.

Як зазначив адвокат, В.ІВАЩЕНКА було доставлено сьогодні до суду, однак він заявив клопотання про те, щоб суд переніс засідання через його погане самопочуття, оскільки, як сказав Б.НЕЧИПОРЕНКО, за останні кілька днів його клієнту стало ще гірше. «Ступней ніг він уже не відчуває», - сказав адвокат, додавши, що, за інформацією представників прокуратури, до конвойного полку надійшла лише одна заявка – на доставку В.ІВАЩЕНКА в суд.

Як зауважив адвокат, на переконання його підзахисного і представників захисту, «йде повне саботування рішення суду керівництвом конвойного полку Києва».

Наступне судове засідання у справі В.ІВАЩЕНКА має відбутися 24 травня о 14.00.

Довідка УНІАН. Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА. Стосовно нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» М. звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.

7 квітня цього року Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання адвокатів про звільнення В.ІВАЩЕНКА з-під варти через погіршення стану його здоров’я.

18 квітня адвокат заявив, що керівництво медичної частини Київського СІЗО відмовляється зібрати консиліум лікарів для проведення ретельного дослідження стану здоров’я В.ІВАЩЕНКА. «ІВАЩЕНКО декілька разів звертався до медчастини СІЗО з проханням провести консиліум медиків через погіршення стану здоров’я (він втратив чутливість пальців обох ніг), але відповіді досі не отримав», - сказав адвокат.