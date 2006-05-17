Порошенко лякає помаранчевих анафемою

Один із лідерів блоку «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО заявляє, що нездатність знайти компроміс між політичними силами може призвести до федералізації країни.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дело».

Зокрема, на запитання щодо звинувачень БЮТ на адресу «Нашої України» про проведення таємних переговорів із Партією регіонів П.ПОРОШЕНКО заявив, що зустрічається з представниками Партії регіонів під час засідань робочої групи з підготовки першого засідання нового парламенту. «Але вести переговори і зустрічатися - це два абсолютно різних формати», - зазначив П.ПОРОШЕНКО.

«Зустрічатися необхідно, адже якщо політична сила, яка представляє 40-50-70% того або іншого регіону, буде загнана в кут, то вона може почати діяти неадекватно», – сказав він.

П.ПОРОШЕНКО впевнений, що парламентська робоча група повинна проводити рішення, «які не ламатимуть парламент через коліно». За його словами, з урахуванням невеликої переваги коаліції це може обернутися непередбачуваними наслідками.

«Переконаний: нездатність знайти компроміс може призвести до процесу федералізації. Притому що безпека, територіальна цілісність країни є вищим пріоритетом. Нас прокляне народ, якщо допустимо розкол країни. Анафему в церкві співатимуть», – заявив він.

При цьому П.ПОРОШЕНКО додав, що обговорює створення тільки «оранжевої коаліції».

«Але переконаний, що всі політики повинні спілкуватися з усіма без проблем», – сказав він.