«Батьківщина» закликає Луценка припинити голодування

Партія «Батьківщина» закликає колишнього міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА припинити голодування заради збереження свого життя і вимагає від влади закрити «політично вмотивовану справу проти нього».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партія «Батьківщина», відповідну заяву під назвою «Про замах влади на вбивство Юрія ЛУЦЕНКА» одноголосно ухвалили учасники 10-го з’їзду (ІІ етап) партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

«Партія «Батьківщина», обговоривши ситуацію навколо ув’язнення і голодування лідера «Народної самооборони» Юрія ЛУЦЕНКА, висловлює підтримку мужньому вчинку нашого друга і колеги, який не побоявся радикальним шляхом висловити свою громадянську позицію», - йдеться у документі.

У партії «Батьківщина» поділяють обурення Ю.ЛУЦЕНКА та широкої громадськості несправедливістю висунутих йому звинувачень та неправосудними рішеннями, які виносять у його справі українські суди.

«Ми також маємо чітке переконання, що справа, порушена проти Юрія ЛУЦЕНКА, є класичним проявом політичних репресій, на рівні з іншими політико-кримінальними справами проти Юлії ТИМОШЕНКО та членів її команди», - наголошується у заяві.

«Разом з тим, ми щиро вболіваємо за стан здоров’я Юрія ЛУЦЕНКА, який критично погіршився внаслідок тривалого голодування. Переконані, що ницість і аморальність влади не варті людського життя. Тому звертаємось до Юрія ЛУЦЕНКА з проханням припинити голодування заради збереження свого життя», - йдеться у документі.

З’їзд партії «Батьківщина» також закликає владу припинити «безпідставне кримінальне переслідування Юрія ЛУЦЕНКА і закрити політично вмотивовану справу проти нього».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генеральної прокуратури України, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.