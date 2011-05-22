Томенко пропонує вирішити долю Десятинної церкви на референдумі

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що долю Десятинної церкви у Києві має вирішувати громадськість столиці на референдумі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, він сказав: "Ситуація, що склалася навколо Десятинної церкви, засвідчує, що долю залишків найвидатнішої пам`ятки Київської Русі мають вирішувати не тільки чиновники КМДА або кілька священників, а мають вирішувати всі кияни".

За словами Віце-спікера, сьогодні деякими чиновниками та політиками виношується ідея забудувати фундамент однієї з найважливіших пам`яток української історії "пафосною церквою". "Однак це не означає, що таку ідею підтримують фахівці, кияни і загалом суспільство", - наголосив він.

М.ТОМЕНКО переконаний, що "єдиний варіант демократичного, справедливого і фахового рішення питання - це винесення питання долі церкви на міський референдум".