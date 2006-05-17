Ющенко звільнив Матвієнка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ про звільнення Анатолія МАТВІЄНКА з посади заступника глави Секретаріату Президента.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Секретаріаті Президента повідомила його секретар Ірина ГЕРАЩЕНКО.

«Сьогодні Президент України підписав указ про звільнення Анатолія МАТВІЄНКА з посади заступника глави Секретаріату Президента України у зв’язку з обранням Анатолія Сергійовича народним депутатом України», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, в особистій розмові Президент «тепло подякував» А.МАТВІЄНКУ за роботу в Секретаріаті. «Він висловив переконання, що Анатолій Сергійович й надалі буде важливою людиною в команді Президента», - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Довідка УНІАН. А.МАТВІЄНКО був призначений заступником глави Секретаріату Президента України 18 листопада 2005 року.

На виборах до парламенту у березні 2006 року А.МАТВІЄНКО балотувався за списком блоку “Наша Україна” під номером 12.