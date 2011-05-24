Облрада питає в КС, навіщо українцям символ держави, якої немає

Львівська обласна рада звернулася до Конституційного суду за тлумаченням закону про прапор перемоги.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, сьогодні на сесії обласної ради депутати ухвалили звернення до Конституційного суду України з проханням дати офіційне тлумачення деяким пунктам змін до закону "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій т.зв. прапора перемоги).

У зверненні йдеться, що «порушуючи статтю 15 Конституції України, Верховна Рада визнала ідеологію "червоного Прапора Перемоги" обов’язковою для всіх. Крім цього, як символ його закріплено на законодавчому рівні, що суперечить статті 20 Конституції України, відповідно до якої загальнонаціональними символами є лише Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України».

Депутати просять Конституційний суд України дати офіційне тлумачення абзацу 5 статті 1 Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років", де визначено, що "Прапор Перемоги є символом перемоги радянського народу та його армії і флоту над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни. Зовнішній вигляд копій Прапора Перемоги має відповідати вигляду штурмового прапору 150-ої ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії".

Зокрема, депутати просять розтлумачити правомірність використання у Законі словосполучення "радянський народ", оскільки в Конституції України йдеться виключно про Український народ, і пояснити як символ неіснуючого народу та неіснуючої держави може стати символом в державі Україна.

Також вони хочуть тлумачення «реального вигляду т.зв. прапора перемоги, оскільки у згаданому Законі відсутній його опис, а штурмовий прапор 150-ої ордена Кутузова II ступеня Ідрицької стрілецької дивізії у запропонованому вигляді у травні 1945 року ніколи над рейхстагом у Берліні не піднімався».

Також депутати просять Конституційний суд України дати офіційне тлумачення абзаців 4, 5, 6 статті 2 Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" щодо суті процедур “суспільне використання копій Прапора Перемоги” та “офіційний підйом Прапора Перемоги” та відмінностей між ними. Крім того - розтлумачити колізію із статтею 23 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до якої на будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімається Державний Прапор України.

«Оскільки виготовлення копій т.зв. прапора перемоги для його "офіційного" використання на відповідних заходах "поряд з Державним прапором України" потребуватиме додаткових бюджетних видатків, законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" (щодо порядку офіційного використання копій Прапора Перемоги) відповідно до частини другої статті 27 Бюджетного Кодексу України вимагав фінансово-економічного обґрунтування. Оскільки цього не було виконано, то депутати Верховної Ради України, які проголосували за його прийняття, не дотримавшись норм Бюджетного Кодексу, порушили статтю 79 Конституції України», - йдеться у тексті звернення.

Депутати обласної ради, посилаючись на статтю 152 Конституції України, зазначають, що була порушена встановлена процедура розгляду згаданого Закону України і просять Конституційний Суд України «ухвалити рішення про визнання Закону України № 3298-VI "Про внесення змін до Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" неконституційним повністю».