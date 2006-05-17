Соціологи фіксують зниження рейтингу Черновецького

Соціологічне дослідження Центру «Соціальна перспектива», проведене серед киян з 6 по 11 травня, свідчить про зниження рейтингу мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила старший науковий співробітник Інституту соціології Ірина БЕКЕШКІНА сьогодні на прес-конференції в Києві.

За результатами дослідження, «у разі повторних виборів міра столиці за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО проголосували б 23,6% киян, у той час, як за Віталія КЛИЧКА – 24,6%. При цьому, 29,1% опитаних вважають, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ буде гіршим мером, ніж Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. Водночас, 25,4% киян вважають, що він буде кращим за попереднього мера, 19,3% - таким же самим, а 26,2% опитаних було важко відповісти на запитання», сказала І.БЕКЕШКІНА.

За її словами, 19,6% опитаних киян оцінюють перші кроки мера Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО переважно позитивно, 23,4% - переважно негативно, 35,8% - поки не визначилися і 21,3% опитаних зазначили, що нічого не знають про його перші кроки на посаді мера.

Соціолог також повідомила, що на виборах мера Києва 26 березня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ віддали голоси 45% жителів Лівого берега. «Це пов`язане, швидше за все, з тим, що саме в цьому районі Києва відзначається найбільша активність благочинної діяльності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО», - пояснила вона.

Разом з тим, І.БЕКЕШКІНА зазначила, що при голосуванні 25 березня чинник благодійності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО грав, як «за» нього, так і «проти». «Серед опитаних 37,6% киян проголосували за Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО через його благодійну діяльність, тоді як 28,6% киян, що проголосували проти нього, вважають його благодійну діяльність підкупом виборців», - повідомила соціолог.

І.БЕКЕШКІНА також вважає, що у разі відмови Віталія КЛИЧКА балотуватися в мери Києва на виборах переміг би Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО. «Нову людину на посаді мера хотіли бачити близько 53% киян, і 30% готові підтримати О.ОМЕЛЬЧЕНКА. Але В.КЛИЧКО не асоціюється з міцним господарником, а ті 53% киян, які хотіли бачити мером нову людину, розподілилися між великою кількістю кандидатів», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, за даними Київської міської територіальної виборчої комісії, на виборах Київського міського голови переміг Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 457 тис. 887 (31,83%) виборців, за В.КЛИЧКА проголосували 341 тис. 249 виборців, за О.ОМЕЛЬЧЕНКА – 305 тис. 363 киянина. Не підтримали жодного з кандидатів 73 тис. 937 виборців, які взяли участь в голосуванні.

Довідка УНІАН. Центр «Соціальна перспектива» проводив соціологічне дослідження серед киян з 6 по 11 травня на замовлення інтернет-газети «Кияни». В опитуванні взяли участь 1199 респондентів за квотною вибіркою, репрезентативній за оцінками віку, статі, освіти і району мешкання в г Києві. Статистична погрішність не перевищує 3,2%.