Однією з центральних тем співпраці з ПАРЄ є виконання рішень Євросуду

Однією з центральних тем співпраці з Парламентською Асамблеєю Ради Європи (ПАРЄ) є виконання Україною остаточних рішень Європейського Суду з прав людини.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя, народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ під час зустрічі з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Наголошується, що під час бесіди піднімалися актуальні питання судової реформи в Україні. Зокрема, С.КІВАЛОВ відзначив, що Комітет із питань правосуддя наразі тісно співпрацює з ПАРЄ і профільним Комітетом ПАРЄ з питань права і прав людини. «Однією з центральних тем нашої співпраці є питання виконання Україною остаточних рішень Європейського Суду з прав людини», – підкреслив він.

У ході зустрічі важливим пунктом обговорення стала проблема підвищення ефективності виконання в Україні судових рішень у контексті Рішення Європейського Суду з прав людини у справі ІВАНОВА від 15 жовтня 2009 року, де Європейський Суд, вирішивши на користь скаржника 365-у за рахунком однотипну справу про невиконання в Україні рішень її власних судів, зобов`язав українську владу в річний термін запровадити ефективний засіб захисту, або комбінацію таких засобів, здатних забезпечити адекватне й достатнє відшкодування в разі невиконання або затримки виконання судових рішень.

«В Україні потрібно внести зміни до законодавства й адміністративної практики, які важко здійснити без підтримки Парламентської Асамблеї Ради Європи. Але вже зараз наш Комітет використовує всі наявні можливості для здійснення контролю. Так, у 2010 – початку 2011 року питання виконання Україною остаточних рішень Страсбурзького суду, зокрема «пілотного рішення» проти України – чотири рази детально розглядалося на пленарному засіданні нашого Комітету (10 березня, 15 грудня і 22 грудня 2010 року, а також 12 січня 2011 року). Комітетом прийнято й направлено до виконання три рішення, в яких даються конкретні рекомендації по суті, як покращити виконання рішень Страсбурзького суду в Україні. Ми ведемо регулярну кореспонденцію з Міністерством юстиції, Урядовим уповноваженим із питань Європейського Суду з прав людини. За результатами нашого моніторингу прийнято два Закони України – про виконавче провадження та вдосконалення процедури виконання рішень Європейського Суду, внесено законопроект №7562 про спеціальні заходи щодо виконання «пілотного рішення» Європейського Суду з прав людини проти України, який наш Комітет, у частині своєї компетенції, підготував до розгляду парламентом», - зазначив С.КІВАЛОВ.

Він також нагадав, що рішенням Комітету ПАРЄ він призначений доповідачем із питання про забезпечення життєздатності Європейського Суду з прав людини: вирішення системних проблем у державах-членах, які виникають із виконанням рішень Європейського суду. І 7 листопада на виїзному засіданні профільного Комітету в Осло запланована попередня доповідь на цю тему.

У свою чергу М.ЧАВУШОГЛУ підкреслив важливість інформації, зібраної Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя в рамках реалізації двостороннього меморандуму між комітетом Верховної Ради з правосуддя, і юридичним Комітетом ПАРЄ. «Ми підтримуємо принцип парламентського контролю рішень Європейського суду з прав людини», - сказав він й висловив переконання в результативній співпраці в цьому напрямку.

Також він підкреслив важливість підготовки доповіді ПАРЄ з питання про забезпечення життєздатності Європейського Суду з прав людини, яку за дорученням ПАРЄ готує С.КІВАЛОВ.

Президент ПАРЄ заявив, що важливість парламентського контролю за станом виконання рішень Європейського суду з прав людини важко переоцінити. «Це спеціально підкреслили й Рекомендації міждержавної конференції, присвяченій реформі Європейського суду з прав людини, що недавно відбулася в місті Ізмір (Туреччина)», - зазначив М.ЧАВУШОГЛУ.