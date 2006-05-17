Політрада Партії регіонів затвердила новий проект коаліційної угоди
Про це журналістам повідомив Віктор Янукович
Політрада Партії регіонів затвердила новий проект коаліційної угоди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.
За його словами, текст угоди, що був розглянутий на політраді, був відпрацьований разом з іншими політичними силами, з якими Партія регіонів весь час вела переговори.
В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що угода є «досить демократичною і змістовною». Він уточнив, що текст угоди не містить тих пунктів, що викликають розбіжності між різними політичними силами, оскільки ці положення винесені в окремий додаток, який потребує доопрацювання.
Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що затверджений текст угоди буде розіслано всім 450 народним депутатам для того, щоб вони мали можливість її обговорити.
Як повідомляв УНІАН, 4 квітня політрада Партії регіонів вже схвалювала засади коаліційної угоди, які вона пропонує своїм потенційним партнерам. За інформацією прес-служби партії, принципові засади коаліції полягають у тому, що головне – це виконання зобов`язань з соціально-економічного розвитку України, які викладено у Стратегії економічного розвитку України.