Політрада Партії регіонів затвердила новий проект коаліційної угоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

За його словами, текст угоди, що був розглянутий на політраді, був відпрацьований разом з іншими політичними силами, з якими Партія регіонів весь час вела переговори.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що угода є «досить демократичною і змістовною». Він уточнив, що текст угоди не містить тих пунктів, що викликають розбіжності між різними політичними силами, оскільки ці положення винесені в окремий додаток, який потребує доопрацювання.

Також В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що затверджений текст угоди буде розіслано всім 450 народним депутатам для того, щоб вони мали можливість її обговорити.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня політрада Партії регіонів вже схвалювала засади коаліційної угоди, які вона пропонує своїм потенційним партнерам. За інформацією прес-служби партії, принципові засади коаліції полягають у тому, що головне – це виконання зобов`язань з соціально-економічного розвитку України, які викладено у Стратегії економічного розвитку України.