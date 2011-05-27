Якої якості характеру зараз найбільше потребують українці

У п`ятницю, 27 травня, в інформаційному агентстві УНІАН у рамках роботи Лабораторії «Зроби себе сам» відбудеться публічний дискурс «Як виховати залізну волю».

Як повідомив модератор дискурсу – автор серії книг «Стратегії геніїв» Валентин БАДРАК, про власні методики виховання волі розповідатимуть спеціально запрошені гості – відомий український скульптор Олег ПІНЧУК і олімпійський чемпіон з плавання Денис СИЛАНТЬЄВ. Також очікується участь психологів, тренерів, фахівців йоги і журналістів.

«Залізна воля є тією якістю характеру, в якій в даний час найбільше мають потребу українці», – вважає В.БАДРАК. За його словами, з метою залучення співвітчизників до процесу виховання залізної волі він ініціював проведення публічного дискурсу в УНІАН на базі спільно створеної в березні цього року постійно діючої Лабораторії «Зроби себе сам».

Як відзначив В.БАДРАК, гідними прикладами для виховання волі можуть стати люди, які протистоять хвороби чи смерті. Валентин Дикуль, який зумів подолати майже неможливе, – перелом хребта. Письменник Франц Кафка, який творив, вмираючи від туберкульозу, і міг за одну ніч написати цілий твір. Зігмунд Фрейд, який 16 років протистояв раку.

«Життєва історія Уолта Діснея претендує на класику в галузі виховання непохитної волі. Кожна з його восьми повних поразок на арені мультиплікації посилювала осередок застосування волі. Він ставав мільйонером і потім втрачав все, включаючи права на свої твори. Так, працюючи над повнометражним мультиплікаційним фільмом «Білосніжка і сім гномів», Дісней довів ідею до абсолюту волі: він ночував у студії, відкинув будь-яке спілкування, відставив на задній план навіть сім`ю, зумів вибити з Банку Америки п`ять мільйонів доларів. Зате вихід «Білосніжки» на екрани ознаменував початок «Золотого Століття Діснея», - розповідає В.БАДРАК.

Як примітні приклади виховання волі він наводить й інших всесвітньо відомих людей. Так, наприклад, Вольтер написав 100 томів. Джеку Лондону 644 рази впродовж п`яти років повертали оповідання, не прийняті редакціями. Айвазовський написав за життя більш як 5 тисяч полотен, Пікассо залишив після себе 20 тисяч робіт, Ван Гог писав картини до повної знемоги, до непритомності. Нікола Тесла спав по дві години на добу, а решту всього часу займався винахідництвом. Брюс Лі займався вдосконаленням власної бойової системи по 4-6 годин на день, добившись немислимої концентрації енергії та швидкості руху людського тіла. Справді неймовірну волю демонстрував Фрідріх Ніцше: потерпаючи від численних хвороб, філософ працював за письмовим столом по десять годин на добу.

На думку організатора дискурсу, за допомогою геній-терапії або використання концентрованого ряду видатних особистостей кожна людина здатна розвинути власну волю до рівня реалізації планів будь-якого масштабу.

В.БАДРАК висловив упевненість, що під час дискурсу учасники одержать і обговорять низку практичних рекомендацій і утилітарних рецептів з тематики розвитку волі. Форма відкритого діалогу учасників дозволить поставити адресні, конкретні питання експертам, висловити власну точку зору, сфокусувати увагу на конкретних проблемах, з якими стикаються люди, рухаючись до мети.

Детальніше про участь в дискурсі можна дізнатися тут