У парламенті склали присягу два новообраних депутати від ПР

У Верховній Раді України склали присягу два новообрані народні депутати Сергій ПАЧЕСЮК та Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.

Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК визнала обраними та зареєструвала цих двох народних депутатів, які пройшли до парламенту за списками Партії регіонів.

Їх зареєстровано депутатами замість Миколи Лісіна, який загинув у ДТП, та Володимира КОЗАКА, який склав депутатські повноваження у зв’язку з призначенням його гендиректором “Укрзалізниці”.