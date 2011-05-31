У парламенті склали присягу два новообраних депутати від ПР
10:19, 31 травня 2011Політика
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Замість Козака й загиблого Лісіна
У Верховній Раді України склали присягу два новообрані народні депутати Сергій ПАЧЕСЮК та Сергій БАРАНОВ-МОХОРТ.
Як передає кореспондент УНІАН, ЦВК визнала обраними та зареєструвала цих двох народних депутатів, які пройшли до парламенту за списками Партії регіонів.
Їх зареєстровано депутатами замість Миколи Лісіна, який загинув у ДТП, та Володимира КОЗАКА, який склав депутатські повноваження у зв’язку з призначенням його гендиректором “Укрзалізниці”.
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