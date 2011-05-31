У Донецьку всіма шляхами намагаються закрити українську школу

Донецькі чиновники загрожують звільненням вчителям школи № 111, яка намічена міськрадою на ліквідацію, якщо педагоги сьогодні не зберуть заяви батьків учнів про переведення їхніх дітей до іншого навчального закладу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Донецькій обласній організації партії «Фронт Змін», а також цей факт підтвердила Ірина КРУГЛОВА, яка очолює ініціативну групу батьків учнів україномовної школи № 111.

Згідно з повідомленням, керівництво Петровського районного відділу освіти в Донецьку вимагає від директора школи № 111 терміново зібрати заяви від батьків про добровільне переведення їхніх дітей до іншого навчального закладу, незважаючи на постанову Ворошиловського райсуду Донецька, який зупинив дію рішення міськради від 15 квітня про ліквідацію цієї школи.

Так, сьогодні, 31 травня, до цього навчального закладу приїхала завідувачка відділу освіти Петровської райради і в ультимативній формі зажадала зібрати зі всіх батьків заяви про бажання перевести дітей до іншої школи № 101. При цьому вона сказала, що «жоден із вчителів сьогодні не піде додому, поки такі заяви не напишуть всі батьки».

У відповідь вчителі показали завідуючій постанову Ворошиловського районного суду від 27 травня про зупинення дій щодо закриття школи №111, але «завідувачка ніяк не відреагувала на це рішення».

Представники педагогічного колективу також уточнили, що керівник районного відділу освіти зажадала, щоб батьки писали ці заяви заднім числом – до 27 травня, тобто до рішення Ворошиловського суду.

В облорганізації партії «Фронт Змін» наголосили, що сьогоднішній візит завідувачки до школи №111 «дивним чином співпав із сьогоднішньому зверненням до неї голови ініціативної групи батьків учнів школи І.КРУГЛОВОЇ».

І.КРУГЛОВА підтвердила кореспонденту УНІАН, що в своєму сьогоднішньому зверненні до керівника Петровського райвідділу освіти вона вимагала «припинити незаконні дії директора школи № 111 м. Донецька з ліквідації школи і відновити набір до 1-х і 10-х класів» і просила повідомити, чи ознайомлена директор школи з постановою Ворошиловського районного суду м. Донецьку суду від 27 травня. (Про зупинку дій рішення міськради щодо ліквідації ЗШ №111.)

У Донецькій облорганізації партії «Фронт Змін» вважають, що «представники районного відділу освіти намагаються заручитися заявами батьків, щоб «легалізувати» рішення міськради про закриття школи, але робиться це абсолютно незаконним, волюнтаристським способом – через тиск, залякування і шантаж директора і вчителів, при цьому примушують вдаватися до тиску на батьків самих вчителів». «Це суперечить правам людини і здоровому глузду», - переконані партійці.

Як повідомляв УНІАН, Ворошиловський районний суд міста Донецька 27 травня 2011 року ухвалив рішення зупинити дії за рішенням Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію загальноосвітньої школи №111.

У цій постанові сказано, що суд розглянув позов, поданий І.КРУГЛОВОЇ, яка, як мати учня цієої школи просила суд «визнати протиправним і скасувати рішення Донецької міськради від 15 квітня 2011 року про ліквідацію загальноосвітньої школи №111», і також розглянув її «заяву про забезпечення позову».

«Керуючись ст. 117 ч.1 КАС України, суд вирішив: клопотання позивача задовольнити. Зупинити дії рішення Донецької міської ради від 15.04.2011 р. про ліквідацію Донецької загальноосвітньою школи №111», - було зазначено в постанові, підписаній суддею Ворошиловського районного суду м. Донецька Оленою КРУПКО від 27 травня 2011 року.

Довідка УНІАН. 15 квітня депутати Донецької міської ради, незважаючи на протести батьків, ухвалили рішення про закриття трьох загальноосвітніх шкіл №№ 111, 121 і 154.

19 квітня зі своєю заявою до прокурора м. Донецька Олександра ОЛЬМЕЗОВА звернулися батьки учнів україномовної школи №111 з проханням скасувати рішення міськради про закриття їхнього навчального закладу.

Прокуратура міста Донецька винесла дві протилежні ухвали про законність ліквідації загальноосвітньою україномовною школи №111, видавши відповідні відповіді на запити народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА і на запити батьків учнів ЗШ №111 І.КРУГЛОВОЇ, Наталії ХАЛАНСЬКОЇ і Наталії СТАДНИК.

Виходячи з одержаних відповідей від Генпрокуратури і від прокуратури м. Донецька, 4 травня 2011 року прокуратура м. Донецька оскаржила рішення сесії Донецької міської ради (від 15 квітня 2011 року) про ліквідацію ЗШ №111, а вже 6 травня – заявила про законність даного рішення сесії міськради.

У Донецькій області в 2011 році планується закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».