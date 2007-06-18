Збройний конфлікт депутатів у Донецькій області (версія БЮТ)

БЮТ заявляє, що інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, що відбувся між секретарем Добропільської міськради від Партії регіонів Віктором Древалем і депутатом Білозерської міськради від БЮТ Валерієм Сааровим 15 червня в Добропіллі, свідчить про небажання місцевої влади працювати в рамках закону і підготовку провокацій.

"Вони готові піти на все, навіть на безпрецедентно жорстокі дії, що не вкладаються в існуючі норми моралі", - сказано в заяві Добропільського відділення Блоку Юлії Тимошенко.

Добропільске відділення БЮТ називає "цинічною неправдою" твердження Древаля про те, що Сааров залякував його і намагався вистрілити, і відзначає, що "у цій версії є ціла низка логічних нестиковок".

"Відразу ж виникає природне запитанння – якщо бесіда з погрозами відбувалася в автомобілі Древаля, то яким чином Сааров міг пронести туди рушницю, адже зараз літо і сховати під одягом громіздкий предмет неможливо", - сказано в заяві.

"Наступний факт, що доводить те, що Древаль бреше: секретар міськради стверджує, що суть розмови із Сааровим зводилася до того, що останній вимагав виділити йому земельну ділянку, але в міській раді не зафіксовано жодного заяви від Саарова чи його родичів із проханням про виділення ділянки", - додає Добропільский БЮТ.

Міське відділення БЮТ зазначає, що Сааров займався зверненням громадян до міськорганізації "Батькивщини", які просили захистити їхні права в питанні будівництва розважального комплексу на місці їхніх торговельних точок.

"Розмова, що відбувся між ним і Древалем, стосувався цієї справи. А неадекватна реакція секретаря міськради була пов`язана з тим, що одним із аргументів Саарова в даному питанні були документи, що компрометують як Древаля, так і мера. Напевно, було б не погано призначити секретарю міської ради наркологічну і психіатричну експертизи", - заявляє міський БЮТ

"Ми спробували... припинити порочну практику дерибану землі, адже земля повинна належати всім людям, а не тільки тим, у кого є партквиток Партії регіонів. Тепер ми бачимо, чим може скінчитися подібна боротьба за права мешканців – використання зброї, пряма загроза життю – це і є їхні методи "покращення життя вже сьогодні", - говориться в заяві.

"Прямо зараз політична сила, що протягом 15 років потихцем ділить землю, ресурси і можливості Донеччини у вузькому колі однопартійців, готує системні провокації для того, щоб очорнити нас і поставити ситуацію з ніг на голову, адже в плані політичних маніпуляцій вони майстри", - стверджує БЮТ.

За твердженням місцевого осередку БЮТ, п`ятнична позачергова сесія місцевої ради – "цьому зайвий доказ".

"Ці люди, крім використання прямого фізичного насильства, погроз і тиску, зараз намагаються обілити себе і виставити нас як злочинців... Вони поводяться як приречені на поразку – мародерствуючи, і забираючи останнє, знищуючи те, що не можуть узяти із собою", - підкреслює Добропільский БЮТ.

Українська правда

З версією цього конфликту у викладенні Партії регіонів можна ознайомитисятут