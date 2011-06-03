Янукович нарікає: деяких керівників доводиться «штовхати в одне місце»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відкрив засідання Ради регіонів у Криму, на порядку денному якого три питання.

Як передає кореспондент УНІАН, Президент повідомив, що планується обговорити питання попередження проявів радикалізму і громадянської нетерпимості в Україні.

Друге питання – реалізація ефективної державної програми і стратегія соціально-економічного розвитку Криму.

Також учасники засідання обговорять стан пожежної безпеки в регіонах країни.

В.ЯНУКОВИЧ зажадав від керівників областей більш активно залучати інвесторів до своїх регіонів.

«У мене є чітке уявлення, хто з глав областей опікується цим питанням, а хто ні», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що деяких керівників доводиться «штовхати в одне місце».

Глава держави також запропонував провести восени виставку інвестиційної привабливості регіонів, де кожний з них зможе продемонструвати свої можливості.