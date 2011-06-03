У ГПУ заявляють, що відповіли Тимошенко на всі її скарги

У Генеральній прокуратурі заявляють, що сьогодні повторно передали для екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО відповіді на її скарги.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Генпрокуратури.

Зокрема, як зазначають в ГПУ, 27 квітня, а також 26-27 травня поточного року до Генеральної прокуратури від Ю.ТИМОШЕНКО надійшли скарги, в яких вона вимагала притягнути до відповідальності слідчого, а також про скасування кримінальних справ, які, на її думку, порушені незаконно.

«Сьогодні, 3 червня, після зустрічі з виконувачем обов’язків генерального прокурора Євгеном БЛАЖІВСЬКИМ, захисник Юлії Тимошенко Сергій ВЛАСЕНКО повторно отримав копії відповідей, які були раніше надані прокуратурою Юлії ТИМОШЕНКО у терміни, передбачені законодавством». – підкреслюється в заяві.

Як повідомляв УНІАН, учора, 2 червня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що генеральний прокурор Віктор ПШОНКА так і не надав відповіді на її скаргу щодо законності порушених проти неї справ.

За її словами, слідчий сказав, що жодних документів у відповідь на цю скаргу від В.ПШОНКИ не надходило.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що це означає, що генпрокурор порушив норму закону, якою передбачено триденний строк для надання відповіді на подібні скарги.

«…Він (В.ПШОНКА - УНІАН) не залишає свій підпис, він боїться, тому що дуже добре знає, що всі ці справи сфальшовані», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.