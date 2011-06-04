Азаров: Україна не має гострої необхідності в коштах МВФ

На сьогодні Україна не має гострої необхідності в грошових коштах Міжнародного валютного фонду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ, виступаючи на саміті міністрів фінансів країн СНД.

«Коли ми сьогодні ведемо переговори з МВФ, ми виходимо із ситуації, яка абсолютно . По-перше, у нас немає жодної потреби негайно одержувати кредити МВФ. У нас достатньо ресурсів, аби самим розплачуватися за своїми зовнішніми зобов`язаннями. Це перше і найголовніше», - сказав М.АЗАРОВ.

Разом з тим, прем`єр наголосив, що співпраця з МВФ триває, Україна проводить зміни в системі тарифного утворення, намагаючись уникнути необхідності підвищення ціни на газ, а також готує проведення зваженої пенсійної реформи.

За його словами, вирішення цих питань є основним у переговорах з МВФ. «Ми зараз проводимо переговори з МВФ і перебуваємо в постійному діалозі, виходячи з цих два складових. Інших питань з МВФ у нас практично немає», - сказав М.АЗАРОВ.