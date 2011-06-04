Суд розпочав розгляд справи про заборону акції біля Межигір’я

Київський окружний адміністративний суд розпочав розгляд справи за позовом Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області щодо заборони проведення акції руху «Стоп цензурі!» біля резиденції Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «Межигір’я».

Як передає кореспондент УНІАН, інтереси позивача представляє голова Новопетрівської сільської ради Родіон СТАРЕНЬКИЙ.

Позивач просить заборонити проведення акції «Стоп цензурі!» 6 червня, а також на весь період поточного року у селі Нові Петрівці. Позивач мотивує свої вимоги захистом прав і свобод жителів цього села.

Суддя Ганна ПАНОВА заслухала аргументи обох сторін, сторони обмінялися запитаннями.

У засіданні суду оголошено перерву на 10 хвилин.