Грищенко і Лавров погодили Декларацію про стратегічне партнерство

На засіданні Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії сьогодні в Одесі було погоджено текст Декларації про зміст стратегічного партнерства до п’ятого засідання міждержавної комісії, яке має відбутися в Києві під головуванням президентів обох країн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, засідання підкомітету відбулося під головуванням міністрів закордонних справ України та РФ Костянтина ГРИЩЕНКА і Сергія ЛАВРОВА.

Під час зустрічі було розглянуто підсумки роботи шести підкомісій, зокрема, з питань Азово-Керченського врегулювання, консульського співробітництва, врегулювання регіональних конфліктів, боротьби з новими викликами і загрозами, співпраці у міжнародних організаціях та з прикордонних питань.

Делегації також надали увагу іншим актуальним питанням українсько-російської взаємодії в економічній та гуманітарній сферах, співпраці у рамках СНД.

Було Домовлено розпочати підготовку Плану взаємодії між МЗС України та МЗС РФ на 2012 рік.

Глави зовнішньополітичних відомств підписали підсумковий протокол цього засідання та аротокол про підготовку спільного збірника двосторонніх документів, прийнятих між Україною та Росією у період 2001-2010 рр.

Чергове, шосте, засідання підкомітету має відбутися у четвертому кварталі цього року у Нижньому Новгороді.